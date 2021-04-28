التصدي لجائحة «كوفيد 19» يأخذ شكلاً مختلفاً في الإمارات، فهو لا يسلك طريق الوقاية الصحية، والضوابط الاجتماعية من أجل مكافحة الوباء وتداعياته فقط؛ بل يتغلغل، ويتشعب ليصل إلى حيث لا يلتفت الآخرون، ويطرق أبواب الناس؛ ليدعم ويساند في المجالات كافة، فتكمل الدولة مسيرتها صعوداً بلا تردد ولا عراقيل.

لم تنتظر الإمارات انتهاء الجائحة؛ كي تقوم بتكريم العاملين في خط الدفاع الأول، والتكريم شمل رسائل الشكر والثناء والإطراء والاحتفاء، وذهب أبعد من ذلك؛ ليتجسّد بالتكريم العملي، وها هي اليوم تجدد شكرها لهؤلاء الأبطال؛ إنما على طريقة أهل الكرم، كما كانت دائماً وستبقى، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب «فخر الوطن»، أطلق هذا المكتب برنامج «المنح دراسية في التعليم العالي» في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، تُمنح لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول.

منح كاملة للدراسة الجامعية، انطلاقاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022؛ تعد هدية تربوية وتعليمية واقتصادية واجتماعية، يرى فيها الآباء والأمهات من العاملين في خط الدفاع الأول رداً ثميناً وغالياً من الدولة، لما يقدمونه للوطن من تضحيات.. هم يزرعون العمل الطيّب، وأبناؤهم يحصدون العلم؛ ليكونوا البذور الطيبة الجديدة التي ستثمر بدورها في أرض الوطن، وتعود بعد انتهاء سنوات التعليم؛ لترد الجميل له بعطاء لا يقل قيمة وشأناً عن عطاء آبائهم.

هذا القرار يزيح عبئاً عن كاهل العاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم، ويحقق أحلامهم وأحلام أبنائهم سواء من ناحية الحصول على فرص جيدة للتعليم العالي في الدولة، أو من الناحية الاقتصادية لجهة تخفيف الأعباء المالية عنهم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا. مهم أن يطمئن بال هؤلاء الذين يقفون في الصفوف الأمامية في الليل والنهار؛ للتصدي لتفشي الوباء والتخفيف عن المرضى ومساعدة المصابين وعائلاتهم، فيشعرون بالراحة؛ لتأمين مستقبل أبنائهم وتعليمهم مجاناً وبلا ضغوط مادية واقتصادية. والراحة نفسها يشعر بها الأبناء، فيكبر الطموح العلمي لديهم، ويسارعون لإثبات جدارتهم، وأنهم على مستوى المسؤولية، وعلى مستوى المنحة، وعلى مستوى آمال أهاليهم ودولتهم فيهم.

دائماً تثبت الإمارات أنها النموذج المشرف ليس بالنسبة لكيفية التعامل والتصدي لجائحة «كوفيد 19» فقط، من الناحية الصحية والطبية، وتطبيق القوانين وكل الشروط الاحترازية؛ بل أيضاً هي النموذج المشرف والجميل في كيفية رفع معنويات المحاربين الأوائل للوباء اللعين والمتصدّين له في الخط الأمامي، وتكريمهم فعلياً وعملياً ومعنوياً. قيم التكافل والعطاء راسخة في الإمارات، وهي لا تحيد عن هذا النهج مهما تطورت وتقدمت وتألقت بين الأمم.

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