شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" ساعدت النساء فى إقامة مشروعات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستعزز برنامج تثقيف الشباب قبل الزواج "مودة" ببرنامج المشورة الأسرية، معلنة عن إنشاء عيادات "2 كفاية" فى بعض المناطق.

وشددت الوزيرة، على أن المجتمع المدنى له دور مهم لأنه الأقرب للمجتمع، وأن الخصائص السكانية ستكون ذات أهمية، مشيرة إلى أن هناك كوادر رائعة لنماذج من النساء فى الريف.

ونوهت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن محافظات الصعيد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأنها تنخفض فى محافظات بورسعيد والسويس ودمياط، وأن نسب الفقر فى تلك المحافظات أقل، متابعة: "وزارة التضامن لا تعمل فقط على دعم الفقراء ولكن على خروجهم من دائرة الفقر، متابعة: كثير من النساء استخدمت مبالغ تكافل وكرامة فى إقامة مشروعات متناهية الصغر، والفرص موجودة ولكن يجب أن يتم دعم النساء ليس فقط بخدمات مالية ولكن أيضا بخدمات غير مالية".

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن مصر تنهض بمؤشرات جودة الحياة، وجودة خدمات الدولة تقوم باستراتيجية لتنمية الأسرة المصرية ومحور خدمى وتنمية المشروعات بمشاركة عددا من الجهات، منها شق اقتصادى وخدمى وقانونى واقتصادى وملف الزواج المبكر والتوعية الدينية والاعلامية فيما يخص تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء بنفسه، وأن الوزارات المختلفة لهم دور كبير وأيضا الجمعيات الأهلية لهم دور كبير فى المشاركة فى العديد من المشروعات، متابعة: "هناك مشروعات هامة نتحدث عنها وهى مشروع تطوير القرى وهناك العديد من الموضوعات التى تتحدث عن الفقر، اليوم أيضا نتحدث عن المرأة وتشغيل المرأة وتحديد عدد الأفراد فى الأسر المصرية، وأيضا خفض الزواج المبكر، وحرمان الاقتصاد المصرى".