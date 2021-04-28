شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس السيسى وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير قرى الريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك وعيا وفكرا كبيرا لدى الشعب المصرى، وأن الفترة السابقة شهدت تعافى الاقتصاد، وأن الاقتصاد المصرى تخطى أزمة كورونا بأقل الخسائر.

وأضافت وزيرة التضامن، أن مصر أصبحت ذات رؤية واضحة فى الحماية بشكل عام للمواطن، مشيرة إلى أنه كان هناك إصلاحات تمس الاقتصاد المصرى وجودة التعليم ونوعية حياة المواطن المصرى.

ولفتت إلى أن الوزارة تركز على تكافئ الفرص التعليمية، وأن الرئيس السيسى وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، وأن ذلك يأتى فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول وعى الأسرة المصرية وحياة كريمة، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قد عقد من قبل جلسة حوارية بحضور د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استراتيجية وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان فى ظل جائحة كورونا، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.