وكيل تعليم أسوان يُكرم الطالب الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كرّم الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، الطالب محمود علي محمود، بمدرسة طه حسين الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المستوى الثاني بمسابقة القرآن الكريم بحفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بتكريم محمود باعتباره نموذج مشرق ومضيء بتعليم أسوان ومثل أعلى لجميع الطلاب، مطالبًا إياه بالمراجعة الدائمة لما حفظه من كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأسرة الطالب لحرصها على حفظ ابنها للقرآن الكريم وتقديم للمجتمع نموذج يُحتذى به.

كما قدم الشكر لموجه عام اللغة العربية، وجميع القائمين على المسابقة على الجهد المبذول في المسابقة طوال فترة التصفيات، والوصول بالمسابقة لهذا المستوى المتميز على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.