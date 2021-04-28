وفيات وإصابات كورونا تواصل التراجع في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرت الوفيات والإصابات الجديدة المسجلة في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد في التراجع اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 29 حالة وفاة بالفيروس.

كما سجلت السلطات 2166 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، انخفاضاً من 2685 حالة سجلت أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس 33 مليوناً و959908.

وبريطانيا هي أول دولة تطلق حملة وطنية للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقد بدأت الحملة مطلع شهر ديسمبر الماضي.