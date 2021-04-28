صور.. مستشفيات هذه الدولة العربية تحت وطأة أزمة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تتعرض الطواقم الصحية في بعض الدول إلى الضغط الشديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب زيادة جديدة في حالات مرض كوفيد-19.

تنطبق هذه الوضعية على الطاقم الطبي في مستشفى "عبد الرحمن مامي" في العاصمة التونسية.

في الأسبوع الماضي، حذر المستشارون العلميون للحكومة من أن النظام الصحي على شفا الانهيار في ظل الحاجة لنقل ما بين 90 مريضاً و110 مرضى يومياً إلى المستشفى. وتملك تونس نحو 500 سرير في وحدات العناية الفائقة.

ممرضة تتفقد مريضا

وقالت إحدى الممرضات إن الطلب على الأكسجين والعلاج بوحدات الرعاية الفائقة آخذ في الازدياد.

وأضافت "الأسرّة لدينا ممتلئة وليس لدينا مكان شاغر".

وخلال هذا الأسبوع، عملت هي وزملاؤها في مستشفى عبد الرحمن مامي، الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة تونس، بكامل طاقتهم لمساعدة المرضى الذين يتنفسون بصعوبة في وحدة الرعاية الفائقة التي تسع 20 سريراً.

مرضى في العناية المركزة في تونس

وقالت جليلة بن خليل عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التي حذرت الأسبوع الماضي من انهيار نظام الرعاية الصحية في تونس، إنه يتعين على الحكومة إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض إجراءات جديدة.

وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر وحظرت حركة السيارات من السابعة مساء فيما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساء.

واليوم الأربعاء، قالت الحكومة إنها ستفرض حجراً صحياً إجبارياً لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتباراً من الثالث من مايو وستمدد تعليق الدراسة حتى 16 مايو.

وعند تفشي الجائحة عالمياً في العام الماضي، فرضت الحكومة إغلاقاً عامّاً لمدة شهرين مما أبطأ بلوغ كوفيد-19 الذروة إلى الخريف.

ومع غرق المستشفيات في الموجة الأحدث للجائحة قالت ممرضة إن المرضى أصبحوا أصغر سناً والكثير منهم لا يعاني من أمراض مزمنة. وأضافت "بعد عام من مكافحة الفيروس، الطاقم الطبي والمساعدون مرهقون".

وجرى تطعيم نحو 300 ألف حتى الآن من بين 12 مليون تونسي مع تقديم نحو 13 ألف جرعة يومياً.