العشرات يترشحون لانتخابات الرئاسة في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أنهى نواب البرلمان السوري، اليوم الأربعاء، عملية تأييد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو المقبل.

ووفق وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، تقدم 51 شخصا بطلبات ترشّح، بينهم 7 نساء في ما يعد سابقة.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.

وأوردت الوكالة "إغلاق وختم صندوق التأييدات في مجلس الشعب بعد انتهاء عمليات تأييد الأعضاء للمرشحين في الانتخابات الرئاسية".

ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، من أجل خوض المنافسة.

فاز الرئيس بشار الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة.

تنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012.