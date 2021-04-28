وفد أمريكي يزور الشرق الأوسط.. انتهاكات إيران على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤول أمريكي كبير، الأربعاء، أن فريقا من المبعوثين الأمريكيين سيتوجه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات حول انتهاكات إيران بالمنطقة.

المحادثات الأمريكية جاءت وسط تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعي الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.



وقال المسؤول حسب وكالة رويترز "سيسافر وفد رفيع.. خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر مصدر مطلع أن الوفد سيرأسه منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه.

وبدأت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا هذا الأسبوع بهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتعين اتخاذها في حالة إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.