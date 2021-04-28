إيران تجدد تأييدها للهدنة والعودة لطاولة المفاوضات باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأييد بلاده للهدنة في اليمن والعودة لطاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال ، خلال لقاء ظريف، بالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط الأربعاء.

وأكد ظريف بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده تؤيد وقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المدمرة في اليمن.

وسبق وأن أعلنت طهران تأييدها لوقف إطلاق النار في اليمن، ولكن جاءت تصريحات ظريف هذه المرة بعد ساعات من دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مليشيا الحوثي لوقف الحرب والتفاوض.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ ظريف "جدد التأكيد على إيران، بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية".

وقتل وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014، التي تصاعدت منذ أكثر من شهرين، مع سعي الحوثيين للتقدم والسيطرة على مدينة مأرب، شمالي اليمن.

وفي خضم معركة مأرب، اقترحت السعودية وقفا "شاملا" لإطلاق النار الشهر الماضي والعودة للمفاوضات، وهو اقتراح رفضته مليشيا الحوثي على الفور.