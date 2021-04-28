وفد إسرائيلي بواشنطن.. تحذير من إيران وإشادة بالاتفاقيات الإبراهيمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش وفد إسرائيلي رفيع المستوى، الأربعاء، مع مسؤولين أمريكيين سبل دفع الاتفاقيات الإبراهيمية ومواجهة التهديدات غير النووية من جانب إيران.

وأعرب الوفد الإسرائيلي خلال زيارة رسمية إلى واشنطن، عن قلقه البالغ من إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع أمريكا مما يؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق أفضل وأطول أمدًا.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية الدقيقة.





وجاء الاتفاق خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في إطار المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية.

وأعربت إسرائيل مرارا عن قلقها من المحادثات الجارية، مشيرة إلى أن اتفاق فيينا، في حال حصوله، لن يلزمها، حيث تطالب تل أبيب بزيادة الضغط على إيران وعدم العودة إلى الاتفاق النووي.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة غلعاد أردان، قال إن بلاده "لا تعمل ضد الاتفاق المحتمل بين إيران والدول العظمى، وبالتوازي لن تلتزم به وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".



ومنتصف الشهر الجاري، انطلقت جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا، في مفاوضات تعتبر الأولى بعد هجوم استهدف محطة "نطنز" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وقرار طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%.