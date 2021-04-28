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مقتل 11 شخصاً في تفجير انتحاري في الصومال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 11 شخصاً في تفجير انتحاري في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 11 شخصًا مصرعهم، اليوم، في تفجير انتحاري استهدف مركز قوات مصلحة السجون جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وأكد بيان للشرطة الصومالية، أن تفجيرًا انتحاريًا يُعتقد أنه بسيارة مفخخة استهدف، مدخل مركز قوات مصلحة السجون، وأعقبه إطلاق نار كثيف من قبل حراس المركز.

 

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.

 

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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