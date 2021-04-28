شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انخفاض أعداد مرضى كوفيد ـ 19 في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «رويترز»

تراجعت أعداد مرضى كوفيد ـ 19 في مستشفيات فرنسا مجدداً، الأربعاء، حيث هبطت بواقع 370 حالة إلى ما دون 30 ألفاً للمرة الأولى منذ أوائل أبريل/نيسان الجاري، وذلك مع تسارع وتيرة حملة التطعيمات.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أيضاً، أن عدد المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة شهد انخفاضاً قدره 64 حالة، ليصل الإجمالي إلى 5879.

وسجلت الوزارة 315 وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات، انخفاضاً من 325 حالة سجلت الثلاثاء. ورصدت الوزارة أيضاً 31,539 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي على 5.56 مليون، إلا أن معدل الزيادة الأسبوعية شهد انخفاضاً جديداً إلى 3.56%، مع استمرار انخفاض معدلات الإصابات الجديدة من أكثر من 6% أسبوعياً في منتصف أبريل/نيسان الجاري.