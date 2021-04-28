شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية ترفع عقدها لشراء لقاح موديرنا إلى 1.25 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت شركة «موديرنا» لتصنيع الأدوية، الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية وافقت على زيادة عقد الشركة شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا، ب236 مليون دولار، ليصل إجماليه إلى حوالي 1.25 مليار دولار، شاملة التكاليف الإضافية المتعلقة بدراسات اللقاح.

وأوضحت الشركة في بيان لها، إنه اعتباراً من 31 مارس/ آذار الماضي، بلغ صافي التمويل المتاح المتبقي من الإيرادات المحققة بموجب العقد الحكومي، قبل زيادة الدفعة، إلى 317 مليون دولار.

وكانت «موديرنا» وقعت في البداية مع وزارة الصحة الأمريكية، صفقة بقيمة 483 مليون دولار لتصنيع اللقاح في يوليو/ تموز من العام الماضي، وتمت زيادتها لاحقاً إلى مليار دولار.

كما وقعت الحكومة الأمريكية، في أغسطس / آب من العام الماضي بشكل منفصل صفقة بقيمة 1.53 مليار دولار، مقابل 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا، مع خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية.

ولقاح «موديرنا» المكون من جرعتين هو أحد اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة. تم تطعيم ما يقرب من 30% أو 96.7 مليون أمريكي بالكامل اعتباراً من 27 أبريل، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.