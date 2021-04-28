شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد الثقة بمدربه زاناردي والمدافع عبدالله الرفاعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة في نادي خورفكان تجديد عقد المدرب البرازيلي كايو زاناردي للموسم الكروي المقبل،كما تم تجديد إعارة المدافع عبدالله الرفاعي من الوحدة لموسم جديد.

حضر توقيع العقد مع كايو، عبدالله عامر الحمادي نائب رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، الذي اشاد بالجهد والفكر التدريبي للبرازيلي زاناردي الذي حقق مع الفريق نتائج لافتة خلال موسمه الأول، لافتاً إلى أن شركة الكرة بدأت الترتيب للموسم المقبل مبكراً، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات عملية في هذا الخصوص، ودعم الاستقرار الحالي والإبقاء على العناصر التي قدمت نفسها بشكل جيد والتي تتناسب مع مشروع النادي وارتفاع سقف طموحه.

الحفاظ على النجوم

وقال الحمادي «من الطبيعي أن يفكر أبناء خورفكان في مركز أفضل الموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء في أول ظهور له مع المحترفين».

وتتجه النية وفقاً لمتابعات «الخليج الرياضي» لتجديد عقد المهاجم البرازيلي رامون لوبيز، فهو هداف الفريق، وسجل له 12هدفاً حتى الآن،11 منها في الدوري، وقدم موسماً جيداً جداً باستثناء مباراة عجمان الأخيرة التي تعرض خلالها للطرد المباشر والإيقاف ثلاث مباريات.

وبرز كذلك برونو كلاعب وسط يملك قدرات كبيرة في التسديد والصناعة وافتكاك الكرة، وكذلك الحال للاعب دودو وإن لم يقدم أفضل أداء في المجمل هذا العام، لكن بصمته واضحة في الفريق وساعده في أكثر من مباراة، ويعد الثنائي أكثر لاعبي الفريق مشاركة، فقد ظهرا في 27 مباراة بمعدل 2372 دقيقة لبرونو، و 2403 لدودو، بينما تألق باولينيو في آخر مشاركاته رغم البداية العادية، وهو شارك في 10 مباريات بعد التعاقد معه في الفترة الشتوية وسجل هدفين.

وأبدى خورفكان مؤخراً، رغبته في التعاقد رسمياً مع إسماعيل الحمادي الذي تنتهى إعارته من شباب الأهلي بنهاية الموسم الحالي، كما ينتهي عقده مع ناديه، وأعاد الحمادي اكتشاف نفسه وأصبح من نجوم الدوري بعد انتقاله للفرقة الخضراء، وسجل هدفين ل«النسور»، وهو يدرك أن بقاءه مع الفريق سيضمن له المشاركة أساسياً وستكون له أدوار محورية في خطة المدرب زاناردي، ولم يكن الحمادي اللاعب الوحيد الذي قدم الإضافة من اللاعبين المعارين، فهناك وليد سراج المدافع السوداني المعار من العين، وتشمل قائمة المعارين الذين حققوا النجاح مع الفريق وليد فلاح لاعب الوسط القادم من العين، وهزاع سالم القادم من النصر، ويوسف العامري المعار من الجزيرة، وبالفعل خاطبت إدارة خورفكان أندية الوحدة والجزيرة والنصر والعين لتجديد إعارات الرفاعي وفلاح وخالد جلال والعامري، كما ينتظر أن يتم التعاقد رسمياً مع وليد سراج بعد انتهاء عقده مع العين، وكذلك هزاع سالم الذي ينتهي عقده مع النصر بنهاية إعارته، وسيكون من المنطقي أيضاً التجديد للاعبين عامر مبارك غانم، وعادل الحمادي،وكذلك فوزي فايز.