شكرا لقرائتكم خبر عن «مرضية» تحلق بناموس الأبكار بالوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل لليوم الخامس على التوالي، وشهدت تحديات الإيذاع،على مدار 15 شوطاً، التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، منافسات قوية بين المطايا المشاركة من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

انتزعت «مرضية» لمحمد حمد سالم سليم الكتبي ناموس أول أشواط فئة الإيذاع المحليات،وفي الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات كسبت «فيافي» لحمد راشد غدير الكتبي المركز الأول.

وفي الشوط الثالث للإيذاع جعدان محليات، فاز «العابر» لعوض عبيد حمد الوهيبي، وأهدى «منذر» مالكه محمد عبدالله بالحب العامري الشوط الرابع،وفي الشوط الخامس كانت «شقراء» لسعيد حميد محمد الجحافي أولى الواصلات لخط الختام ،وفي الشوط السادس فازت «الكايدة»، لمهير علي راشد سويلم الكتبي،وفي الشوط السابع فاز «مهاجر»، لسعيد أحمد سعيد حلوة الكتبي، وفي الشوط الثامن فاز«الواضح»، لسهيل سعيد ذويب العامري.

وفازت «سلهودة» لعبدالله بالطير العامري بالشوط التاسع،وخطفت «الذيبة» لسلطان حمد مطر عميرة الشامسي الشوط العاشر.

وفي الشوط 11 فازت «العبية»، للرملي حمد راعي الشيجة،وفي الشوط 12 كسب «الذيب» لعبدالله عبيد الطماطم العامري، وأهدى«الصيرمي» مالكه راشد يعروف عامر الهاشمي ناموس الشوط 13.

وفي الشوط 14 تصدرت «طماعة» لمحمد سعيد عبيد المزروعي مراحل الشوط، وفي آخر أشواط اليوم الخامس من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل والشوط 15 كان الموعد مع «حربة» لمحمد عبدالله معضد النيادي محرزة المركز الأول، وحصل جميع الفائزين بالأشواط إلى صاحب المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة.



