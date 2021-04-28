شكرا لقرائتكم خبر عن 40 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤتمراً صحفياً،للإعلان عن تنظيم بطولة الشارقة الدولية السادسة والعشرين للشطرنج السريع 2021 والتي ينظمها النادي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبحضور كل من عمران عبد الله النعيمي نائب الرئيس وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني وسعيد العاجل ممثلاً لمجلس الشارقة الرياضي ووهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وعلي سعيد الجلاف المدير المالي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

تنطلق البطولة بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مساء اليوم الخميس وبمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من ذوي الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM وأستاذ دولي IM وأستاذ اتحاد دولي FM من داخل وخارج الدولة. وأكد الشيخ سعود المعلا أن البطولة تقام على الرقعة بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 سنة بعد أن استمرت البطولات على الأونلاين لما يزيد على عام ونصف العام.

وأكد جمال عيسى المدفع أن الحدث يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الألقاب والتصنيفات العالية من 15 دولة.

أما الحكم الدولي فيصل الحمادي رئيس لجنة حكام البطولة فأوضح أن الحدث سيشهد 5 جولات في اليوم الأول و4 جولات حتى انتهاء البطولة.