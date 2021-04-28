شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن محمد: جائزة وطني الإمارات عززت العطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، بجائزة «وطني الإمارات» للعمل الإنساني وأهدافها النبيلة، وأثنى على دورها في تعزيز قيم الخير والإنسانية والعطاء والعمل التطوعي في مجتمعنا.

وقال الشيخ خليفة بن محمد، في أعقاب تسلّمه اليوم، جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني «فئة البصمة الإنسانية»: «يشرفني أن أقف اليوم بين نخبة من المكرمين، ليس لكونهم مجرد أصحاب إنجازات بارزة فحسب؛ بل لكونهم أُناس أفادوا الوطن بتجارب خالصة نهضَ خلالها المجتمع، بجهود أبنائه الذين أولوا جُلّ اهتمامهم لترسيخ مفاهيم وقيم الإيثار التي كان يحبها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث أصبحت بصماتهم منارة تعكس الهوية الإماراتية، ويستدل بها إلى طريق الخير والعمل الإنساني».

وعبّر عن خالص شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لرعايته حفل تكريم الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، آملاً أن يدوم هذا النوع من التقدير الوطني. وأثنى على جهود القائمين على مؤسسة وطني الإمارات، ورؤيتها وأهدافها النبيلة. (وام)