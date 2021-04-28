شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم» تطالب المدارس بإفادات حول انتظام المعلمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، «تعليم»، المدارس الحكومية كافة بضرورة إفادتها بالتأكد من وجود جميع الكوادر التعليمية لديها داخل البلاد ومباشرة أعمالهم بشكل طبيعي، وما إذا كان هناك تأخير عن بدء الدوام من قبل البعض منهم، سواء داخل الدولة أو خارجها.

ودعت مديري المدارس إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه أي موظف من الكوادر التعليمية، يكون قد تأخر عن بدء الدوام الرسمي منذ بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر الجاري، وتحديد أسباب التأخير وما إذا كانت لأسباب الإصابة بـ «كوفيد 19»، أو لأسباب أخرى.

وأكدت أنه لم يكن لديها أي قرار أو إجراء بمنع أي موظف من السفر أثناء الإجازة الفصلية الماضية، شريطة الالتزام بالحضور في أول يوم دوام رسمي، على أن يتحمل تبعات عدم الالتزام.

وأكدت المؤسسة على مديري المدارس ضرورة إفادتها بالإجراءات التي اتخذتها مع الموظفين من الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، من إلزامية جميع العاملين في الميدان التربوي، من معلمين وإداري وظائف فنية ومساعدة، وكذلك الطلاب فوق سن 12 عاماً، القيام باختبار الـ «PCR»، وتقديم نتيجة سلبية، قبل عودتهم للدراسة بعد انتهاء العطلة.

ولفتت إلى أنه لو أظهر الفحص الطبي للموظف العائد من الخارج نتيجة إيجابية لـ «كوفيد 19»، فإن على الإدارة منع دوامه في مقار العمل، ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي، مع التأكيد على جميع العاملين في المدارس، إجراء فحص كورونا قبل مباشرة العمل في المدرسة، بما في ذلك الذين خضعوا للحجر الصحي أيضاً.

وطالبتهم كذلك بتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية لسفر الموظف لخارج الدولة وقت انتشار وباء «كوفيد 19»، بعد المدة المحددة للإجازة إذا تجاوز بقاءها خارج البلاد.