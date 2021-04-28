شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس والتي جاء في مقدمتها مناقشة الخطة والموازنة العامة الدولة المحالة للمجلس ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونستعرض فيما يلى اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى التى تحال إلى المجلس . مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية ، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تحال إلى المجلس . التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية . التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى . مسائل النقد والائتمان والادخار . سياسة الأجور والأسعار شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى . الاتفاقات الاقتصادية . السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية . موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية . موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية . وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولی .