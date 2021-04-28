الداخلية الفرنسية تكشف عدد المخططات الإرهابية التي تمّ إحباطها منذ تولي ماكرون الرئاسة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، عدد المخططات الإرهابية التي تمّ إحباطها منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة وعدد المتطرفين المطرودين.



وقال ‏وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات صحفية، إنه "منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017، تمكنا من إحباط 36 خطة اعتداء إرهابي في البلاد، وطردنا حوالي 600 شخص متهمين بالتطرف".

وأكد ‏وزير الداخلية الفرنسي على أن "المعركة ضد الإرهاب ستستمر لسنوات لاحقة، وإغلاق الحدود لن يحمينا من الإرهاب".

‏وأضاف أن "تعديلات ستدخل على قوانين الإرهاب لنرد على تطوير الإرهابيين لتقنياتهم"، موضحا أن "مشروع القانون الجديد يتيح لنا مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت".

وتابع القول: "أظهرنا صرامة في التعامل مع الأجانب المتطرفين لكن من الخطأ ربط المهاجرين بالإرهاب، لذلك علينا حماية حدودنا لذلك وظفنا إمكانات أمنية أكبر من الرئاسات السابقة".

وأوضح ‏وزير الداخلية الفرنسي، أن "المسلمين الفرنسيين هم أبرز ضحية لإرهاب المتطرفين".