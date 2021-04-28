انتقادات حادة من قبل المعارضة ضد أردوغان.. لهذا السبب

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، رد أردوغان على اعتراف الرئيس الأمريكي بإبادة الدولة العثمانية للأرمن واعتبارها مذبحة إنسانية.



وقال خلال اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي: «هذه هي النقطة التي أوصلت بها تلك الإدارة الفاشلة تركيا، ظل أردوغان صامتًا لمدة 3 أيام. وظل أتباعه يطالبوني بالتعليق على هذا الحدث، ماذا سأقول؟ أردوغان زعيم عالمي وأسد! عندما تحدث أردوغان بدا كلامه كمواء القطط، نحن أمام شخص عاجز عن الدفاع عن مصالح بلاده، يدير جمهورية تركيا باعتبارها شركة عائلية».

وكشف أنه كان على علم بخطة بايدن بالاعتراف بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن واعتبارها مذبحة إنسانية، قبل أن يلقي بخطابه، قائلًا «أصدرت بيانًا بعد تأكدي من نية بايدن قلت فيه إن هذا التوجه يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بين تركيا والولايات المتحدة، وأدلى بايدن ببيان واستخدم كلمة إبادة جماعية مرتين، هذه مصيبة كبيرة لتركيا».

وتابع: «جاءت وذهبت العديد من القوى السياسية، لكن لم يصف أي رئيس أمريكي أحداث 1915 بأنها إبادة جماعية، إنها لحقيقة أن أحداث عام 1915 سببت صدمات خطيرة بيننا وبين الأرمن، وواجب السياسيين ألا يجعلوا ألم الماضي مادة سياسية اليوم»، مشيرًا إلى دور المؤرخين في تخفيف آلام المذبحة على الشعب الأرميني.

كما انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قرار الحكومة التركية، بفرض الإغلاق الكامل لمدة 3 أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال: «أغلقوا المحال فكيف سيعيش العمال؟ حياة الناس فوق كل شيء، لكن هؤلاء الناس بحاجة إلى الغذاء».

وأضاف: «قدم رؤساء البلديات مساعدات عينية لـ847 ألفًا و164 أسرة مؤخرًا، وقدموا مساعدات نقدية لـ221 ألفًا و508 أسر تركية».