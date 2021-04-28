شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "كولينز رائد الفضاء «المنسي» بمهمة أبولو 11 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي اليوم الأربعاء رائد الفضاء الأمريكي مايكل كولينز (90 عاما)، الذي ظل في مركبة قيادة مهمة أبولو 11 في 20 يوليو 1969 بينما توجه نيل أرمسترونج وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.

وقالت عائلة كولينز في بيان إنه توفي بالسرطان.

وبقي كولينز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث "المنسي" في المهمة التاريخية، وحيدا لأكثر من 21 ساعة حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر.

وقال سجل المهمة "لم يعرف أي إنسان منذ آدم هذه العزلة مثل مايك كولينز".

وكتب كولينز وصفا لتجربته في سيرته الذاتية عام 1974، لكنه تجنب الظهور إلى حد كبير.

وقال في تعليقات نشرتها إدارة الفضاء والطيران (ناسا) في 2009 "أعرف أنني سأكون كاذبا أو أحمق لو قلت إنني كنت صاحب أفضل مقاعد أبولو 11 الثلاثة، لكن يمكنني القول بصدق واتزان إنني راض تماما بالدور الذي أديته".

وكولينز من مواليد روما في 31 أكتوبر 1930، وهو نفس العام الذي ولد فيه أرمسترونج- الذي توفي في 2012- وألدرن، الذي نعاه في تغريدة على تويتر.