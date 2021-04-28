وزيرا المالية والكهرباء يناقشان استراتيجية قطاع الطاقة

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "وزير المالية علي عبد الامير علاوي ترأس اليوم الاربعاء بمقر الوزارة اجتماع الجلسة السابعة للجنة اعداد الاستراتيجية الموازنه للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور ماجد مهدي وزير الكهرباء ومستشارين رئيس الوزراء والكهرباء ووكلاء وزير المالية والتخطيط والنفط ومدراء الوزارة والوزارات الاخرى".وأضاف البيان أنه "تم خلال الجلسة مناقشة استراتيجية قطاع الكهرباء المقدمة من قبل وزارة الكهرباء لسنوات المقبلة وقد تضمنت الإستراتيجية كافة المشاريع التنموية الشاملة التي سيتم تنفيذها خلال الاعوام المقبلة من قبل الوزارة، اضافة الى اجمالي حاجتها من التخصيصات المالية التي ستؤدي الى تلبية حاجات المواطن من الطاقة الكهربائية في المواسم المقبلة".

ولفت بيان الوزارة الى أن "المالية ستعمل على دراسة الإستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء وضمان التخصيصات المالية اللازمة للاعوام المقبلة لغرض تحسين واقع الكهرباء في العراق فيما يلبي احتياجات المواطن ورفع قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالاضافة لاستثمار وتنفيذ برامج الورقة الاصلاحية "الورقة البيضاء" المتكاملة لتطوير قطاع الكهرباء التي سيسهم لسد حاجة المواطن".