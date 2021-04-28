كأس العرب.. تعرف على الجوائز المالية في البطولة

كشفت تقارير صحفية مؤخراً أن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب للمنتخبات ستصل إلى 25 مليون دولار موزعة على مختلف المراكز التي ستحصل عليها المنتخبات العربية المشاركة.



وستقسم الـ25 مليون دولار كالتالي، حيث سيحصل المركز الأول على 5 ملايين دولار والمركز الثاني سيحصل على 3 ملايين دولار، بينما ستقسم باقي القيمة المالية على باقي مراكز البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مواجهة عمان والصومال في الملحق، والفائز من مواجهة البحرين والكويت.

يذكر ان بطولة كأس العرب 2021، من مقرر إقامتها في دولة قطر أواخر العام الجاري.