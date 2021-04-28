ارتفاع عدد المسلمين في دولة أوروبية

وبحسب الدراسة، التي أعلن عنها المكتب في نورنبيرغ مع وزارة الداخلية الألمانية فإنه "يعيش ما بين5.3 و 5.6 مليون مسلم حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4 % حتى 6.7 % من إجمالي السكان. ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، زاد عدد أتباع الديانة الإسلامية بنحو 900 ألف شخص".وقال رئيس المكتب، هانز إيكهارد زومر "في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعا في السنوات الأخيرة".

وأضاف "وتظهر التحليلات أيضا أن مدى تأثير الدين على الاندماج غالبا ما يكون مبالغا فيه"، موضحا أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.

وأجرى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا هذه الدراسة الضخمة التي حملت عنوان "حياة المسلمين في ألمانيا 2020" بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

