انت الان تتابع خبر قفزة قياسية.. حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 200 ألف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة ما لا يقل عن 300 ألف يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت سلطات الصحة 360 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم.

وبذلك، يصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا، وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" إلى 201187.

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الرسمية أقل كثيرا من الأعداد الفعلية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.



وقال أودايا ريجمي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنوب آسيا إن العالم دخل مرحلة حرجة من الجائحة ويحتاج لإتاحة اللقاحات لجميع البالغين في أقرب وقت.

وأضاف: "إنها حتمية أخلاقية وصحية على حد سواء... في ضوء انتشار السلالات الجديدة فإن هذه الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء إلى أن يصبح العالم بأسره آمنا".

ودعا بهرمار مخريجي عالم الأوبئة والأستاذ في جامعة ميشيجان على تويتر إلى إجراءات عزل عام أكبر بكثير لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال "الأرواح أهم كثيرا في هذه المرحلة من كسب العيش".