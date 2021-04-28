عون: لن نقبل بأن يكون #لبنان معبرا للإساءة #للسعودية والبلدان العربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بيروت لن تقبل أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء للدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا.

وقال خلال استقباله وفدا من جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله: "السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

من جهته، قال وزير الصناعة اللبناني: "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا كلبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية".

وأضاف: "أتمنى، من جهة أخرى، العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان".

وناقش الرئيس مع الوفد أهمية الإنتاج الصناعي المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان والصعوبات التي تواجه القطاع خصوصا في ما يتعلق "بعدم تأمين المصرف المركزي الأموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين إضافة الى المشكلة المتعلقة بالدولار".