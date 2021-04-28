محافظ قنا: توافر مخزون المستلزمات والأدوية بمستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا، على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومي على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز في مخزون الأدوية والأكسجين.

وأشار محافظ قنا وفقًا لبيان لجنة المتابعة، اليوم الأربعاء، إلى انتظام حضور الطواقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمي المخصصة حجر صحي، وكذلك انتظام سير العمل بها وحضور الطواقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما اطمأنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار توجيه الحملات اليومية على المقاهي ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.