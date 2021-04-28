"أبو هشيمة الخير" ترسل مليون جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إرسال مؤسسة "أبو هشيمة الخير" مليون جنيه، كتعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري طهطا الذي وقع في مارس الماضي وأسفر عنه عشرات الضحايا والمصابين.

جاء ذلك عقب زيارة النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للمحافظة ولقائه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أواخر مارس الماضي، بعد وقوع الحادث.

وثمّن "الفقي" دعم مؤسسة "أبو هشيمة الخير" لأسر الضحايا، مشيدًا بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الحادث، لافتًا إلى أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.