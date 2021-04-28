رئيس وزراء كندا: لقاح "أسترازينيكا" آمن رغم المخاطر النادرة المرتبطة به

محمد اسماعيل - القاهرة - كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن لقاح المضاد لفيروس "كورونا" الخاص بشركة أسترازنيكا آمن ويجب أن يثق الكنديون به.

جاء ذلك ردًا على أنباء عن وفاة امرأة بجلطة دموية نادرة بعد تلقيحها باللقاح، والتي تعتبر أول حالة وفاة كندية مرتبطة بلقاح أسترازينيكا، وقال زوجها، في بيان، إنها تلقت اللقاح في 9 أبريل الجاري وتوفيت في 23 أبريل في المستشفى حيث كانت تعالج من التعب والصداع.

يذكر أن ترودو - الذي حصل على أول جرعة من أسترازينيكا، لمحطة إذاعية في هاليفاكس يوم/الجمعة/ الماض - قال -: "لدي ثقة كبيرة في جميع اللقاحات، بما في ذلك أسترازينيكا"، مضيفا : "مخاطر تجلط الدم من الإصابة بفيروس كوفيد أكبر بكثير من التجلطات النادرة للغاية والحقيقية للآثار الجانبية من أسترازينيكا. إنها عملية حسابية بسيطة للغاية يجب أن نجريها".

يذكر أن أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح مؤقتا بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية مقترنة بانخفاض عدد الصفائح الدموية في عدد قليل جدا من الأشخاص، بينما استأنفت العديد من الدول استخدام اللقاح.

وبدأت عدة مقاطعات كندية مؤخرًا في تقديم لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بعد أن كان مقتصرا عن من هم فوق 55 عاما، وذلك في مواجهة الموجة الثالثة المتفشية من الفيروس.