الشرطة الإيطالية تنفذ مداهمات ضد عصابات مافيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ألقت الشرطة بجنوب إيطاليا القبض على عدد من المشتبه بهم في مداهمات ضد عصابات مافيا تعرف بأن أعضاءها من الشباب.

وقامت قوات الشرطة بمداهمة مجموعة تنتمى لمافيا كامورا في نابولي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأربعاء.

وبعد المداهمات جرى إلقاء القبض على 21 شخصاً واتهامهم بارتكاب عدة تهم تشمل الابتزاز وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

ويتردد أن العصابة تقوم بضم الشباب لإجبار ملاك المحال المحلية باستخدام إطلاق النار وتنفيذ هجمات بالقنابل لدفع أموال مقابل حمايتهم.

وخلال العملية الثانية، احتجزت الشرطة 26 شخصاً يشتبه في قيامهم بتهريب المخدرات في إقليم ميسينا في صقلية. وتتراوح أعمار نحو 16 منهم ما بين 18 و 24 عاماً.