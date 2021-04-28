الكهرباء تتخذ قرارين بشأن موظفي العقود والأجراء اليوميين

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة الكهرباء، الاربعاء، تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة وتحويل الأجراء اليوميين الى عقود.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة اعتباراً من تأريخ٢٠٢١/١/١".

كما قررت الوزارة "تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود".

واعلنت وزارة الكهرباء "تسلمها (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والأجور"، مؤكدة أنه "سيتم بعد اكمال إجراءات وزارة المالية تغطية مستحقات (الدفعة الثانية) كافة من المبالغ".