خلاف فتاة مع والدها بسبب 'نقال' يدفعها للانتحار في ذي قار

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها، وسط مدينة الناصرية، بسبب خلاف مع والدها حول شراء هاتف نقال لغرض الدراسة".

وبين، أن "الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

