انت الان تتابع خبر خلاف فتاة مع والدها بسبب 'نقال' يدفعها للانتحار في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدمت فتاة من محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على الانتحار بسبب خلافات مع والدها.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها، وسط مدينة الناصرية، بسبب خلاف مع والدها حول شراء هاتف نقال لغرض الدراسة".
وبين، أن "الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".
وبين، أن "الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".