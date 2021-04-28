المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة شمالي قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: "خلال نشاط اعتيادي سقطت قبل قليل مسيرة في شمال قطاع غزة حيث لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

ولم يوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سبب سقوط الطائرة غير أن الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة تشهد توترا خلال الأيام الماضية بالتوازي مع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب منع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود.

قبل تدخل مصري ووساطات أممية لتشهد الاشتباكات انخفاضا كبيرا.

كما لم يسجل إطلاق أي قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، بعد يومين أطلقت فيهما أكثر من 40 قذيفة.