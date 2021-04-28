شكرا لقرائتكم خبر عن «ماج لوب» تتبرع بـ 100 ألف لحملة 100 مليون وجبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبرعت شركة «ماج لوب» لصناعة زيوت السيارات والمحركات بـ 100 ألف درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة لإطعام العائلات والأشخاص المحتاجين في 20 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محمود الذرعاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماج لوب»: «إن دولة الإمارات تتمتع بسمعة تاريخية في مساعدة الشعوب في العالم وفق مبادئ أصيلة رسخها القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة للدولة، فيما تعد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مثالاً يحتذى يعكس للعالم وجه الإمارات الإنساني ودورها في مساعدة المحتاجين.

وقال: «يشرفنا ويسعدنا أن نكون جزءاً من حملة 100 مليون وجبة لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان المبارك»، وأضاف «نود أن ننتهز هذه الفرصة الرائعة لتشجيع ومطالبة جميع الشركات والأفراد للمشاركة في حملة 100 مليون وجبة لتعزيز قيم العطاء والرحمة والإحسان».

