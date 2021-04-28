المشاركون في مجلس جائزة خليفة التربوية الرمضاني: «لا تشلون هم».. بارقة أمل وطاقة إيجابية

أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت نموذجاً فريداً خلال جائحة كورونا، مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة في رعاية المواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم كافة، مشيرة إلى أن «لا تشلون هم» مثلت بارقة أمل وطاقة إيجابية في نفوس الجميع وعززت من التلاحم المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بعد بعنوان «لا تشلون هم... إبداعات وطنية لخط الدفاع الأول»، بحضور أمل العفيفي الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية، وتحدث فيها كلٌ من البروفيسورة مها بركات المديرة العامة لمكتب «فخر الوطن» والدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، وحمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمّد عمير المشغوني مدير إدارة الخدمات المؤسسية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وطالب محمد الشحي مستشار في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله عبدالكريم الريسي المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات، والدكتورة شرينة خميس المزروعي مديرة إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحضرها لفيف من القيادات التربوية والأكاديمية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجمهور.

وأكدت الندوة أن «لا تشلون هم» شكلت نقلة نوعية في تمكين المجتمع وتعزيز قدراته لمجابهة التحديات التي ترتبت على جائحة «كوفيد 19»، وأن العالم شهد نموذجاً فريداً للتلاحم بين القيادة والشعب، وتبارت جميع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد لبذل الجهد وإطلاق الطاقات الإبداعية في احتواء آثار الجائحة، كما استمرت دورة الأعمال والتعلم عن بعد وبقي الغذاء والدواء وسلامة الإنسان في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة التي أطلقت شعار الأمل والإيجابية والتفاؤل «لا تشلون هم» وجعلت منه منهج حياة، واستراتيجية عمل للانتصار على الجائحة وهو ما تحقق بالوصول إلى ما يقرب من 10 ملايين لقاح قدمت للمواطنين والمقيمين لمواجهة كورونا.

