شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ أنف «مصائد نانوية» لـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صمم باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية علاجاً جديداً لـ كوفيد 19من الجسيمات النانوية عبر بخاخ للأنف، تلتقط الفيروسات داخل الجسم، ثم تستخدم جهاز المناعة الخاص بالجسم لتدميرها.

والجسيمات النانوية مصنوعة من البوليمرات والفوسفوليبيدات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء، ويبلغ قطر الجسيمات 500 نانومتر أصغر بكثير من الخلية، وهذا يعني أن «مصائد النانو» يمكن أن تصل إلى المزيد من المناطق داخل الجسم وتحبس الفيروس بشكل أكثر فاعلية.

وقال البروفيسور جون هوانج من جامعة شيكاغو: أجرينا اختبارات صارمة لإثبات أن هذه المصائد النانوية تعمل بفاعلية.

واختبر الباحثون سلامة النظام في نموذج فأر ولم يجدوا أي سمية، ثم اختبروا مصائد النانو ضد «فيروس كاذب»، نموذج أقل فعالية من فيروس لا يتكاثر في خلايا الرئة البشرية موضوع في لوحات زراعة الأنسجة ووجدوا أنها تمنع دخول الخلايا تماماً.

وبمجرد أن ربط الفيروس الكاذب نفسه بالجسيمات النانوية التي استغرقت في الاختبارات حوالي 10 دقائق، استخدمت الجسيمات النانوية جزيء«الضامة» في الجسم لابتلاع وتحلل المصيدة النانوية وخروجها من الجسم في غضون 48 ساعة.