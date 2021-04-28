شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يثني على الرؤى الحكيمة لولي عهد السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على المواقف المتزنة، والأفكار العميقة، والرؤى الحكيمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق.

وقال سموه في تغريدة على تويتر، إن الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان، عبَّر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم، وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح.

