شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على 3.4 مليون جنيه موازنة للقومى لمكافحة الإدمان فى 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وذلك بإجمالى 3 ملايين و442 ألف جنيه.

من جانبه، أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة أهمية القضية التي يتبناها المجلس وسبق وتحدثت اللجنة عن أهمية مواجهة هذه الظاهرة، لاسيما في ظل تطلع شعب مصر لعقليات جديدة وشباب قادر علي تحمل المسؤلية، الأمر الذى يضاعف المسؤلية في مثل هذه القضية الأخلاقية.

واستعرضت مقررة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة إيناس الجعفراوى، وفى مقدمتها إعداد دليل للنيابة العامة وبالتنسيق مع النائب العام يتضمن كافة التشريعات ذات الصلة بالمخدرات وأحكام محكمة النقض في شأنها، فضلاً عن أنواع المخدرات المستحدثة.

وأضافت الجعفراوى، أنه تم إعداد البحث التتبعي الثالث حول دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الإدمان ووجدنا أن الحال لم يتغير منذ عام 1999، وأن هناك شكوى لدى هذه الجمعيات بنقص التمويل، بالتالي هناك جمعيات تدخل وأخرى تخرج من العمل، والجانب الأكبر منها يركز فقط على الوقاية، لذا تم إعداد دراسة عام 2019 رُصد فيها احتياجات هذه الجمعيات ومشاكلها.

وأشارت إيناس الجعفراوى إلى وجود بحث في مرحلة الكتابه حالياً عن إدمان المواد المتطايرة وتأثيرها، خاصة على السن الصغير مثل الكولا والبنزين والاسيتون.

ونوهت مقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي أن هناك 9 برامج يعمل عليها المجلس، لكن رغم الوعود بزيادة بند نفقات طباعة الكتب بزيادة 20 ألف للاعتماد في الموازنة الجارية والمقدر بـ25 ألف ليكون بواقع 45 ألف في مشروع الموازنة الجديدة لكننا فؤجئنا بعدم إضافة الزيادة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط مصطفي عبد المعين علي تقدير جهود المجلس القومي ترحيبها بأي عمل يخدم البلد، والاستعداد التام للتعاون نظرا للقيمة العالية المتوقعة من المجلس.

وأشاد القصبي بدليل التشريعات الخاصة بمكافحة الأزمات، معتبرا أيام توجب طيب يستحق التقدير، داعيا إلى عقد اجتماع مع قيادات المجلس القومي لمراجعة التشريعات ذات الصلة والعلاقة بين المجلس وصندوق مكافحة الإدمان.

بدوره، أكد النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تفعيل المجلس للسوشيال ميديا، مضيفا: "لو فى شاب فى مرحلة الإدمان وعايز يتعرف على طريق العلاج وسبيله هيدخل يسرش يعرف الناس بتفكر إزاى بتقول إيه".