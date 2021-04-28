شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين إثر انفجار في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار استهدف اليوم سيارة لقوات الشرطة في منطقة "قلعة عبدالله" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية مركونة على جانب أحد الطرق في المنطقة، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.