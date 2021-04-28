شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات سمو ولي العهد تتصدر الإعلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بي بي سي: "بن سلمان" يسعى لعلاقات طيبة مع إيران

بلومبرج: قرارات مصيرية حول مستقبل "أرامكو"

ذا ناشيونال: رؤية 2030 في بؤرة تركيز قيادة المملكة

ذا هيندو: اللقاء كشف عن طموحات التنويع الاقتصادي الكبيرة

جيما نيوز: رسالة طمأنة للمستثمرين

سلطت المواقع العالمية الضوء على التصريحات الهامة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حوار متلفز مع قناة العربية السعودية أمس الثلاثاء. وثمٌن الإعلام الدولي ندرة وأهمية اللقاء، خاصة في ذلك التوقيت الإستراتيجي، ولفت إلى التغيرات السياسية والاقتصادية المستقبلية التي قد تطرأ على المملكة، بعد كشف حضرة صاحب السمو عن الخطوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية العريضة، التي ستسير المملكة وفقًا لها خلال العقود المقبلة.

وركز الإعلام الدولي على ما قاله حضرة صاحب السمو حول رغبة المملكة في إقامة علاقات طيبة مع إيران، بشرط أن تتراجع عن مع سلوكها السلبي، مستشهدا ببرنامجها النووي وإطلاق الصواريخ ودعم الميليشيات الخارجة عن القانون.

ولفت الإعلام الدولي إلى التصريحات الخاصة بشركة أرامكو، ونية المملكة بيع % منها، إضافة إلى تركيزها على سياسات التنويع الاقتصادي، وإرسال حضرة صاحب السمو لرسالة طمأنة للمستثمرين فيما يخص عدم فرض ضريبة للدخل، وإمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة في المملكة ما بين 5٪ إلى 10٪ في غضون سنة إلى خمس سنوات.