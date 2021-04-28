شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: انه لم يبق سوى المؤسسة العسكرية لتوحيدها في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، أن حكومته تمكنت من توحيد أغلب مؤسسات الدولة، ولم يبق لها سوى توحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد الدبيبة، في كلمته أمام اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2021، في العاصمة طرابلس، على أن هذا الأمر يجب أن ينجز في أسرع وقت وقبل الانتخابات، حتى نصل إلى انتخابات حقيقية وواقعية وفي أفضل أجواء ممكنة.

وقال "بدأنا نرى نتائج إيجابية لعمل الحكومة والوزراء، الذين يعملون كفريق واحد، مضيفا "ما زلنا نحتاج إلى المزيد من الحماس والعمل الجاد لنرى نتائج إيجابية أكبر".

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى ضرورة توحيد الأفكار والعقول حول مبدأ تجاوز الماضي، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل كل الليبيين، معنية بحل مشاكلهم في كل المدن والقرى دون استثناء.