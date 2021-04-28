شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يتراجع عن تمديد فترة ولايته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، تراجعه عن تمديد فترة ولايته لمدة سنتين إضافيتين، وذلك بعد توترات شهدتها العاصمة مقديشو في الأيام الماضية.

وقال الرئيس فرماجو في بيان أمس انه سيتخلى عن محاولته تمديد فترة ولايته لعامين، عقب اشتباكات في العاصمة مقديشو، مؤكداً إنّه سيتحدث أمام البرلمان يوم السبت المقبل للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية"، داعياً الفاعلين السياسيين إلى إجراء مناقشات عاجلة في شأن سبل إجراء التصويت.

وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد روبل، قد انضم أمس إلى اثنين من قادة الولايات الفيدرالية في رفض تمديد ولاية السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.