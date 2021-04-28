شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب " الجنائية الدولية " بمحاسبة إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة وخاصةً المحكمة الجنائية الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد له وصولاً إلى استعادة حقوقه المشروعة، وذلك في ضوء التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" .

وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "تجاوزوا الحد .. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد" والذي تضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب أن يأخذ المجتمع الدولي ما جاء فيه بعين الاعتبار وأن يتحمّل مسؤولياته في وقف سلسلة المُعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

وأشارت إلى أن صدور هذا التقرير يتزامن مع التصعيد غير المسبوق للانتهاكات والمُمارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة خاصةً في مدينة القدس وما تشهده من مُخططات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في تحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية، ليأتي التقرير ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.