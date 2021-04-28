المالكي: ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير كندا لدى العراق اورليك شانون، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة".وأشار المالكي، إلى "أهمية تطوير العلاقات بين العراق وكندا وأهمية حضور الخبرات الكندية في بغداد واستثمار الفرص الواعدة بمختلف المجالات"، موضحاً أن "الانتخابات القادمة ستكون مهمة ومفصلية ويجب أن تتسم بالنزاهة والشفافية، مشددا على ضرورة توفير بيئة أمنية مستقرة ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط".

من جانبه، أعرب السفير شانون "عن اهتمام بلاده المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق ومواصلة دعمه وفي جميع المجالات".

