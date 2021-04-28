لليوم الثاني.. دولة مجاورة تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 415281 حالة، في حين تم تسجيل 867 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة معافاة.وكشفت الصحة عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

