بينها يتعلق بجرائم داعش.. كردستان تعلن المصادقة على خمسة مشاريع قوانين

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء21، على خمسة مشاريع قوانين، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني.

وقالت المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان وافق على خمسة مشاريع قوانين هي: (مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان – العراق)، و(مشروع قانون تنفيذ وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان – العراق) و(مشروع قانون تعديل قوانين اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وقانون وزارة التجارة والصناعة، القانون التجاري)، وتقرر إحالة مشاريع القوانين هذه إلى البرلمان لتشريعها".