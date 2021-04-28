جديد كورونا الصادم.. السلالة الهندية تقاوم المناعة المكتسبة ضد الفيروس

صرحت الدائرة الإعلامية في منظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك": "اكتشفت أنواع جديدة في الهند، من بينها (بي.1.617)، هذا النوع يشمل طفرتي (إي 484 كيو) و(إل 452 آر)، الذي عرف لأول مرة في الهند في عينات جُمعت في الأول من كانون الأول 2020، ويجري دراسة بيانات الطفرة".



وتشير نتائج الأبحاث الأولية، وفقا للخبراء، إلى أن طفرة "إل 452 آر"، يمكن أن تؤثر على فاعلية بعض علاجات الأجسام المضادة، فيما يمكن لـ"إي 484 كيو" تحييد الأجسام المضادة، وبذلك، تكون الأجسام المضادة التي تكونت عند الأشخاص المتعافين من المرض غير قادرة على مكافحة الطفرة الجديدة.

في الوقت نفسه، تتمتع السلالة الجديدة أيضاً بدرجة عالية من الضراوة، مثل السلالات المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.