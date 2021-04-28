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المكافحة تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها في جانب الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزته مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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