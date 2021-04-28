روسيا تحذر أمريكا من "طريق مسدود".. "الحرب ليست في مصلحتنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت روسيا، الأربعاء، الولايات المتحدة من الوصول إلى طريق مسدود بين البلدين "قد يقود إلى حرب".

وقال ميخائيل أوليانوف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريحات صحفية، إن "وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمات غير لائقة أمر غير مقبول وسيؤدي إلى طريق مسدود بين البلدين".

ولفت أوليانوف إلى أن "الولايات المتحدة تحاول عزل روسيا وتتحدث في نفس الوقت عن التعاون".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "ليس من مصلحتنا الدخول في أي حرب ومستعدون لبناء علاقات ودية مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أن "موسكو لم تعط جوابا رسميا على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "لم يكن هناك أي جواب رسمي. ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونقيمه. لعلكم تفهمون أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقة".

والإثنين الماضي، أكد الكرملين أنه كانت هناك اقتراحات لعقد القمة الروسية الأمريكية في أشهر الصيف المقبل، لكنه أشار إلى أن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن.

وفي 13 أبريل/نيسان، اقترح بايدن على بوتين خلال مكالمة هاتفية معه إجراء لقاء شخصي في أراضي دولة ثالثة.

ولا تزال عقبة العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على موسكو، والأزمة الأوكرانية تقف حائلا أمام هذه القمة.

وفي هذا الصدد، أبلغ مستشار الأمن القومي الروسي نظيره الأمريكي في اتصال، الأسبوع الماضي، أن العقوبات الغربية ضد موسكو "غير مبررة".

واحتاج أول لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين إلى ما يقارب سنة من ولاية الرئيس الجمهوري، حيث التقى الزعيمان في يوليو/تموز 2017، على هامش قمة العشرين بألمانيا.